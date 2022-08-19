توضيح من السعودية بشأن موسم الحج المقبل

السومرية نيوز – متابعة

كشفت صحيفة سعودية، اليوم الجمعة، أن وزارة الحج والعمرة ستفتح بعد أيام قليلة، التسجيل للراغبين بأداء مناسك الحج في الموسم المقبل من حجاج الداخل بالتزامن مع إجراء تغييرات على شروط القبول، وبينها السماح لعدد ممن تجاوزوا سن 65 عامًا بالتسجيل.



وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن "وزارة الحج والعمرة ستفتح التسجيل، مطلع شهر صفر الهجري المقبل، أي بعد نحو 10 أيام، على المقاعد المخصصة لحجاج الداخل لموسم حج العام الهجري الجاري 1444".

وبجانب فتح التسجيل المبكر، قررت الوزارة السماح للمقبولين تسديد الرسوم على دفعتين بعد اختيار الشريحة المناسبة للحاج، بجانب إضافة شريحة جديدة رابعة بمسمى "اقتصادي2" تشمل السكن في عمائر خارج مشعر منى، وتكون أقل رسومًا من الشرائح الثلاث السابقة.

كما تشمل التغييرات التنظيمية الجديدة، تحديد نسبة 25% من المقاعد للحجاج لمن هم أكبر من 65 عامًا بعد أن تم منعهم من أداء الفريضة، الموسم الماضي، ضمن إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.

وأوضحت الصحيفة أنه "تم إلغاء القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج، بحيث يمكن للحاج التسجيل في المنشأة مباشرة، بعد أن تم اعتماد القرعة العام الماضي".

ومن المرجح أن يكون القبول لمن يسجل أولًا ويسدد الرسوم وفق الآلية الجديدة التي تنص على أن يكون تسديد الرسوم المقررة على دفعتين، بحيث تكون الدفعة خلال 72 ساعة من التسجيل، والدفعة الثانية قبل تاريخ 30 ربيع الأول الهجري المقبل.

ومن ثم يتم تسديد الرسوم دفعة واحدة خلال 72 ساعة من التسجيل لمن سجل بعد تاريخ 30 ربيع الأول المقبل.

ولم يتضح إن كانت الوزارة ستفتح التسجيل لحجاج الخارج في الفترة القريبة المقبلة ضمن التغييرات غير المسبوقة التي طالت حجاج الداخل.

وحددت السعودية عدد الحجاج، العام الماضي، بمليون حاج من داخل المملكة وجميع أنحاء العالم، وهو أقل من نصف عدد الحجاج في مواسم ماضية قبل ظهور جائحة كورونا، التي فرضت شبه توقف وإغلاق للحرم المكي طوال عامين.

لكن المملكة، شأن غالبية دول العالم، ألغت غالبية القيود الاحترازية من كورونا بعد زيادة متلقي اللقاحات المضادة للفيروس عالميًا، وسط توقعات بزيادة عدد من يتم قبولهم لأداء فريضة الحج بشكل تدريجي.