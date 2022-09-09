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ماذا تعرف عن الملك تشارلز الثالث؟
دوليات
2022-09-09 | 09:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,424 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
يحظى الملك تشارلز الثالث بمجموعة امتيازات خاصة بمنصبه كملك لبريطانيا، من أبرزها عدم إلزامية حيازته جواز سفر ولا رخصة سياقة، إضافة إلى امتلاكه كل البجع والأسماك الحفشية في المملكة المتحدة.
لا جواز سفر ولا رخصة سياقة
يستطيع الملك أن يسافر دون حيازة أوراق رسمية، وعلى خلاف أفراد العائلة الملكية الآخرين، لا يحتاج إلى جواز سفر كون الوثيقة هذه تصدر باسمه.
ويستفيد الملك البريطاني من امتياز خاص في موضوع القيادة، لأنّه المواطن البريطاني الوحيد المُعفى من إلزامية حيازة رخصة سياقة.
لا يدلي بصوته في أي انتخابات
وينبغي على الملك أن يلتزم بحياد سياسي جدّي، فهو تالياً لا يمكنه الإدلاء بصوته في أي انتخابات، كما أنه لا يستطيع الترشّح لأي من الاستحقاقات.
ويتولى الملك افتتاح الجلسات البرلمانية إضافة إلى الموافقة على التشريعات البرلمانية وعقد جلسات منتظمة مع رئيس الوزراء.
احتفالان بعيد ميلاده
وكانت الملكة إليزابيث الثانية، والدة الملك تشارلز الثالث، تحتفل بعيد ميلادها مرتين خلال السنة، الأولى في 21 شهر نيسان/أبريل ضمن احتفال خاص مع أفراد العائلة الملكية، والثانية في احتفالات رسمية تُنظم عادة في ثاني سبت من كل شهر حزيران/يونيو، وهو تاريخ اختير لأنّ الطقس عادة ما يكون معتدلاً فيه.
ويشير الموقع الرسمي للعائلة الملكية إلى أن الاحتفالات بمناسبة أعياد ميلاد الحكّام غالباً ما تُنظّم في يوم مختلف عن يوم ولادتهم الفعلي، خاصة عندما يكون العاهل مولوداً خارج فصل الصيف، كالأمير تشارلز الذي يعود تاريخ ميلاده إلى 14 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1948.
بجع ودلافين وأسماك حفشية
ولا يقتصر حكم العاهل البريطاني على مواطني المملكة المتحدة فحسب، فمنذ عقود، يُعتبر البجع الذي يسبح في بحور البلاد من ملكية العاهل البريطاني، ويجري سنوياً إحصاء دقيق لأعداد هذه الحيوانات في نهر تيمز، وهو تقليد أصبح حالياً جزءا من إجراءات الحفظ.
وينطبق هذا الامتياز الملكي كذلك على الأسماك الحفشية والدلافين والحيتان في المياه المحيطة في المملكة المتحدة.
شاعر.. وبرميل من النبيذ
ويتمتع كل شاعر تكتسي مؤلفاته "أهمية وطنية"، بفرصة نظم بيوت شعرية للملك الذي يمنح هذا المنصب الفخري كل عشر سنوات لأحد الشعراء. ويحصل الشاعر المعيّن على برميل من النبيذ كمكافأة.
وسنة 2019، اختير لمنصب "شاعر البلاط" سايمن أرميتاج الذي يبلغ حالياً 59 سنة، خلفاً لكارول آن دافي (66 سنة)، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ بداية العمل بهذا التقليد الذي يعود إلى القرن السابع عشر.
وكتبت دافي قصائد في مناسبات عدة أبرزها حفلة زفاف الأمير وليام سنة 2011، والذكرى الستين على تولي الملكة العرش البريطاني سنة 2013، وحفلة زفاف الأمير هاري وميغن ماركل عام 2018.
تفويض ملكي
وتتمتع العلامات التجارية التي تُختار لتزوّد الملك بمنتجاتها إذ تشهد نتيجة ذلك ارتفاعا بنسبة مبيعاتها، بامتياز إظهار الشعار الملكي على ما تصنّعه. ومن أبرز هذه السلع الشامبانيا الفرنسية، ومشروبات "شويبس" الغازية مروراً بأعمال حرفية من تصنيع صغار الحرفيين البريطانيين.
ومن بين الشركات المستفيدة من هذا التفويض الملكي تبرز دار "بُربُري" للأزياء، وعلامتا "جاغوار" و"لاند روفر" للمركبات، إضافة إلى شركة "سامسونغ" للإلكترونيات.
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