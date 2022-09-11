اليونان: نحاول إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع تركيا

وقال ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي بمدينة سالونيك في شمال اليونان: "أعتبر التصريحات الأخيرة للرئيس التركي غير مقبولة".وأضاف: "مع ذلك، سنحاول دائما إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة"، مشيرا إلى أنه "دائما على استعداد للقاء أردوغان".وعبّر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن قلقه من تصريحات أردوغان، فيما بعثت اليونان برسائل إلى حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة تشكو مما وصفته بالتعليقات "التحريضية".وبحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية، بعثت أنقرة أيضا رسائل إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة لتوضح موقفها من القضايا محل الخلاف بين البلدين.