أردني يطعن 6 أشخاص في مستشفى بعد وفاة والدته

وبدأت القصة عندما أخبر الكادر التمريضي مساء الأحد، الشاب بوفاة والدته حيث قام أشقاؤه بتحطيم جهاز في غرفة العناية الحثيثة التي كانت ترقد فيها والدتهم المتوفاة.في الوقت ذاته هرع الشاب لملاحقة عنصري أمن وحماية، وطعنهما بالإضافة لطعن اثنين من الكادر التمريضي واثنين آخرين، وفق ما نقلت مواقع محلية.إلى ذلك، أفادت مصادر في مستشفى اليرموك بمحافظة إربد، بأن المريضة وصلت إلى المستشفى مشتبها بوفاتها لكن الكادر الموجود أنعشها وعادت للحياة.بعد ذلك نقلت إلى لقسم العناية الحثيثة، لكنها توفيت بعد أن توقف القلب مرة أخرى ولم تفلح عمليات الإنعاش في إنقاذها، بحسب ذات المصادر.كذلك كشفت أن المتوفاة كانت تعاني من أمراض مزمنة، إذ كانت مصابة بالسرطان والفشل الكلوي.يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت التحقيق بالواقعة، بعد أن ضبطت المعتدين.