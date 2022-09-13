إيران.. زلزال قوي يضرب جنوب شرق البلاد

أعلنت مصادر إعلامية إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة عشق آباد بمحافظة خراسان في جنوب شرق إيران.

وقالت وكالة "فارس" أن "الزلزال وقع عند الساعة 04:07 بالتوقيت المحلي، وبقوة 5.1، في مدينة عشق آباد".



واشارت إلى أن "موقع الزلزال يبعد 26 كيلومترا عن المدينة، و70 كيلومترا عن مدينة طبس، و74 كيلومترا عن مدينة بشروية بمحافظة خراسان".