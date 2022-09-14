ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في الأردن

وأفاد مصدر في الدفاع المدني بأن العمارة التي انهارت مكونة من 4 طوابق ومأهولة، وأن أشخاصا لا يزالون محاصرين داخل الطوابق المتبقية من العمارة.وذكرت السلطات الأمنية الأردنية أن فرق الطوارئ تمكنت اليوم الأربعاء من إنقاذ شخص من تحت أنقاض العمارة، فيما تزال المحاولات جارية للبحث عن ناجين آخرين.وأورد المتحدث باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي قال في بيان إن "مديرية الدفاع المدني من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الدرك، لا تزال تتعامل مع الحادثة، والعمل جار للبحث" عن مفقودين آخرين.