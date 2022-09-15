السومرية نيوز ـ دوليات



أثارت واقعة غريبة حدثت في احدى المحاكم المصرية موجة واسعة من الجدل والتداول على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال عدد من الصحف المحلية أن شابا متهم بقتل حماه مات على الفور لحظة سماعه حكم الاعدام وإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي للتصديق على حكم إعدامه.







وأضاف المصدر، أن الشاب كان يحاكم على ذمة قضية قتل حماه، بمساعدة خطيبته ووالدتها، وكذلك إلقاء المتهمين لجثمان المتوفى في الشارع بعد وضعه داخل جوال، وذلك بسبب تصرفات المجني عليه، وتحرشه بنجلته خطيبة المتهم المتوفى.

وأوضحت الصحف المحلية المصادر أن الشاب أصيب بأزمة قلبية حادة فور سماعه حكم القاضي بإعدامه، وذلك أثناء قضائه فترة العقوبة بالسجن.وأضاف المصدر، أن الشاب كان يحاكم على ذمة قضية قتل حماه، بمساعدة خطيبته ووالدتها، وكذلك إلقاء المتهمين لجثمان المتوفى في الشارع بعد وضعه داخل جوال، وذلك بسبب تصرفات المجني عليه، وتحرشه بنجلته خطيبة المتهم المتوفى.