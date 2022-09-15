تونس.. تحديد موعد الانتخابات التشريعية

وقال سعيّد في كلمة نقلها التلفزيون التونسي، إن "ما يروج حول إقصاء أحزاب سياسية من الانتخابات التشريعية هو محض ادعاء وافتراء".وأضاف: "بعد وضع دستور جديد في تونس نريد مرحلة جديدة وهي سيادة الشعب"، لافتاً إلى أن "القانون سيطبق على الجميع ولا استثناء لأحد مهما كانت مرتبته".وأشار سعيد إلى أنه "لا مجال للتسامح مع الذين يريدون "تحطيم الدولة" من الداخل وتفجير مرافقها العمومية"، مؤكداً أن الشعب سيتصدى لمن يريد "تجويعه أو تنكيله"، وأن الدولة قائمة ومؤسساتها قائمة".