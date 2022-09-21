حديث إيراني جديد يخص "الحرب الإيرانية العراقية"

اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أن الحرب التي وصفها بـ"المفروضة" (الحرب الإيرانية العراقية من 1980 الى 1988) أصبحت رأسمالا خالدا لاستمرار تقدم وتطور إيران.



وقال اللواء محمد باقري في حديث له إن "طاغية العراق فرض الحرب على الشعب الإيراني في الوقت الذي كان قد خرج لتوه من مخالب النظام العميل للاستكبار العالمي..".



وأكد باقري أن "الانتصارات التي تم تحقيقها في تلك المرحلة، إنما جاءت بعد تحمل المشاكل والصعاب الكثيرة التي تحملها الشعب الإيراني بكل رحابة صدر"، مشيراً الى أن "التضحيات التي قدمها هذا الشعب العظيم تكللت بالنجاح وتحقيق النصر على أعدائه"، بحسب وصفه.