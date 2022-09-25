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كوريا الشمالية تطلق صاروخها الـ 19 وجارتها الجنوبية وامريكا تردان
دوليات
2022-09-25 | 01:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,243 مشاهدة
السومرية نيوز ـ دوليات
بإطلاق كوريا الشمالية صاروخها البالستي هذا العام، بات الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي في حالة "الاستعداد الكامل"، ترقبًا لأي تطورات.
وأطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا على المياه قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، وفقًا لمسؤولين في كل من كوريا الجنوبية واليابان.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن صاروخًا قصير المدى أطلق في ساعة مبكرة من صباح الأحد بالتوقيت المحلي من منطقة تايتشون في مقاطعة بيونغان الشمالية، مشيرة إلى أن الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي يحافظان على "وضع الاستعداد الكامل" ويتعاونان بشكل وثيق بعد الإطلاق.
الصاروخ الـ19
ووفقًا لإحصاءات شبكة "سي إن إن"، فإن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، يعد الصاروخ التاسع عشر هذا العام، فيما كان آخر إطلاق يوم 17 أغسطس/آب الماضي.
وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو حمادة إن الصاروخ الباليستي ربما طار في مسار غير منتظم، مشيرًا إلى أن اليابانيين ما زالوا يحللون البيانات الخاصة بالصاروخ، لكن التقديرات تشير إلى أنه طار على ارتفاع أقصى يبلغ حوالي 50 كيلومترًا (30 ميلًا) ومسافة حوالي 400 كيلومتر (250 ميلًا) إذا كان صاروخًا باليستيًا تقليديًا.
وأضاف وزير الدفاع الياباني: "يُعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا واحدًا على الأقل" في حوالي الساعة 6:52 صباحًا بالتوقيت المحلي في اليابان أو 5:52 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم السبت، مشيرًا إلى أنه سقط "بالقرب من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية"، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
تطور "مقلق"
وقال وزير الدفاع الياباني: "أطلقت كوريا الشمالية صواريخ 19 مرة هذا العام، بتردد عالٍ غير مسبوق، بما في ذلك الإعلان عن إطلاق صواريخ كروز، كما أطلقت صواريخ في ردود جديدة".
وأضاف أن "التطور الملحوظ الأخير الذي حققته كوريا الشمالية للتقنيات المتعلقة بالصواريخ النووية لا يمكن تجاهله من أجل أمن بلدنا والمنطقة"، متابعًا:: "لقد قدمنا احتجاجا لدى كوريا الشمالية عبر طريق السفارة في بكين".
فيما قالت القيادة المركزية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إنه "لا يوجد تهديد مباشر لأراضي الولايات المتحدة أو أفرادها العسكريين بعد إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى في كوريا الشمالية".
وأرسل خفر السواحل الياباني تنبيهًا إلى السفن في الساعة 6:56 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد لتحذيرهم من الصاروخ، قائلا: "يُنصح السفن بالاهتمام بمزيد من المعلومات وإذا رأوا أي أجسام تتساقط، يرجى عدم الاقتراب منها وإبلاغ خفر السواحل الياباني بالمعلومات ذات الصلة".
ويأتي إطلاق الصاروخ بعد وصول مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان الهجومية إلى مدينة بوسان الساحلية في جنوب شرق كوريا الجنوبية يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تجري البحرية الأمريكية والكورية الجنوبية مناورات مشتركة هذا الشهر.
ويأتي الإطلاق أيضًا قبل وقت قصير من زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى اليابان وكوريا الجنوبية، والتي ستتوقف أولاً في طوكيو لحضور جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق الذي اغتيل شينزو آبي قبل التوجه إلى كوريا الجنوبية.
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