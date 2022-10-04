فرنسا تتوعد إيران بعقوبات صارمة

وقالت كولونا أمام النواب أن "هذه الإجراءات تهدف إلى الرد على القمع من خلال استهداف المسؤولين عنه".واضافت أنه "يمكن أن يكون للإجراءات الجديدة تأثير على صانعي القرار في النظام في إيران".وتابعت كولونا أن "مسألة تجميد أصول المسؤولين وتجميد حقوقهم في السفر، ستكون ضمن القرارات".وأشارت إلى أن "التحرك الفرنسي القريب سيستهدف المسؤولين عن حملة القمع الأخيرة التي تشنها قوات الأمن الإيرانية بحق المتظاهرين، بعد 19 يوماً من الاحتجاجات تنديدا بمقتل الشابة الكردية مهسا أميني".ونوّهت كولونا إلى أن "الإجراءات تستهدف شخصيات في النظام ترسل أبناءها للعيش في الدول الغربية".