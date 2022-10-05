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تفاصيل جديدة تخص اتفاق أوبك.. يمتد حتى نهاية 2023

دوليات

2022-10-05 | 13:47
تفاصيل جديدة تخص اتفاق أوبك.. يمتد حتى نهاية 2023
المصدر:
روسيا اليوم
1,776 مشاهدة

أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن "أوبك+ ستبقى قوة أساسية لاستقرار الاقتصاد في العالم".

وبعد اجتماع "أوبك +" في فيينا، قال بن سلمان: "ما نقوم به يعد أساسيا لكل مصدري النفط حتى خارج أوبك+".

وأضاف وزير الطاقة السعودي: "نتصرف ونقدم التزامنا لكل الاقتصاد العالمي وسنواصل تحسين وضع الإنتاج".

وتابع: "الاتفاق الحالي لأوبك+ يمتد حتى نهاية 2023".

وأوضح قائلا: "مفتاح نجاحنا في اجتماع أوبك+ هو التماسك والتلاحم".

وكانت دول تحالف "أوبك+" قد قررت خلال اجتماعها اليوم في فيينا خفض حصص الإنتاج بشكل كبير، بحسب عضو في الوفد الإيراني، بهدف دعم الأسعار المتضررة من مخاوف حصول انكماش.

وقال أمير حسين زماني نيا ممثل ايران في الكارتل عند خروجه من اللقاء إن ممثلي الدول الأعضاء الـ13 في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءهم العشرة اتفقوا على خفض بمقدار "مليوني" برميل في اليوم لشهر نوفمبر.
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