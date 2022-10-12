أوكرانيا تكشف نسبة دمار البنية التحتية للطاقة إثر القصف الروسي

وأضاف هالوشينكو في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن"، إنه يوجه رسالة إلى شركاء أوكرانيا قائلا "إننا بحاجة لحماية الأجواء"، مؤكدا أن روسيا تستهين بالقواعد الدولية.وتابع، أن الجانب الروسي "لا يبالي بأي نوع من الاتفاقيات أو المعاهدات"، حسب تعبيره.وحثت أوكرانيا المدنيين الثلاثاء على عدم استخدام الأجهزة المنزلية مثل الأفران والغسالات لتوفير الكهرباء، إذ يتعرض الملايين لانقطاعات في التيار الكهربائي بعد أوسع هجوم روسي على شبكة الطاقة منذ اندلاع الحرب.وتصف موسكو أعمالها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة"، وقد اندلعت في شهر فبراير الماضي.كما تتهم موسكو الغرب بتصعيد الصراع وإطالة أمده من خلال تقديمه الدعم لكييف.وقامت القوات الروسية صباح الاثنين بقصف عدة مدن أوكرانية بما فيها العاصمة كييف، كرد على تفجير جسر كيرتش بشبه جزيرة القرم، الذي وقع السبت، وتتهم موسكو كييف بالضلوع في تدبيره.وقال متحدث باسم خدمة الطوارئ الأوكرانية في تصريحات صحفية إن قتلى وجرحى سقطوا من جراء القصف على كييف.وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة في حملة القصف التي شنتها على جميع أنحاء أوكرانيا، مشيرا إلى استخدام الجيش الروسي لعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة في الهجمات.