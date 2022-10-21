واشنطن ترد بشأن استيلاء ايران على زورقين تابعين للبحرية الامريكية

وقالت البحرية الأمريكية في تغريدة على حسابها في تويتر إن "التقارير الواردة من إيران التي تفيد بأنها استولت مؤخرًا على سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية ليست صحيحة على الإطلاق".وتابعت: "يواصل الأسطول الخامس الأمريكي تشغيل أنظمته في جميع أنحاء الشرق الأوسط بما يتوافق مع القانون الدولي ودون انقطاع".وكان الجيش الإيراني أعلن، في وقت سابق الجمعة، أن قواته البحرية صادرت اثنين من القوارب المسيرة التابعة للجيش الأمريكي في مياه البحر الأحمر.وقال الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، في تصريحات صحفية، إن "المجموعة البحرية الـ 84 التابعة للقوة البحرية للجيش تمكنت من تنفيذ عمليات المراقبة وإرساء الأمن البحري على أعلى مستوى".وأضاف أن البحرية الإيرانية "أوقفت زورقين أمريكيين مسيرين في عملية مرافقة أمنية بمياه البحر الأحمر"، مشيراً إلى أنه خلال هذه العملية تم الاستيلاء على الزورقين الأمريكيين المسيرين "لتعريض سلامة الملاحة للخطر".وقال الأدميرال إيراني إن "على أمريكا أن تعلم أنه إذا كان لها وجود بحري في مكان ما فعليها الامتثال للقوانين الدولية، وتعلم أن الجمهورية الإسلامية بوجودها القوي في المنطقة ستتعامل مع أي تحرك يعرض أمن وسلامة الملاحة للخطر، وسيكون ردنا حاسماً وساحقاً".