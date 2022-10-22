قتلى وجرحى بانفجار في أفغانستان

أفادت صحيفة "هشت صبح" الأفغانية، اليوم السبت، بوقوع انفجار في المقر الأمني لحركة طالبان في ولاية تخار الواقعة شمالي البلاد، أوقع عددا من القتلى والجرحى.



وقال موقع الصحيفة نقلاً عن مصادر محلية في تخار، إن "خمسة من عناصر طالبان قتلوا نتيجة انفجار مبنى المقر الأمني لطالبان في إشكيمش بولاية تخار".

وقالت المصادر إن هذه الحادثة وقعت في مقر القيادة الأمنية لناحية إشكيمش التابعة لهذه الولاية، مشيرة إلى أن "محمد صادق قائد القيادة الأمنية لطالبان في إيشكمش من بين القتلى أيضاً".

ولم يصدر أي تعليق من حكومة حركة طالبان في ولاية تخار عن الهجوم الذي استهدف المبنى الأمني، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.