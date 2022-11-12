بالفيديو.. تفجير ثلاثة أبراج عملاقة بمحطة فحم أمريكية

تداولت وسائل الإعلام العالمية مقطع فيديو يظهر عملية تفجير 3 أبراج تبريد عملاقة في محطة فحم بولاية كنتاكي الأمريكية.

ويظهر الفيديو لحظات تفجير أبراج محطة فحم "برادايس" بعد أن تقرر تعطيلها وإنهاء فترة تشغيلها التي امتدت لما يقرب من 60 عاما.



ونفذت عملية التفجير الضخمة بنجاح حيث تمت إزالة الهياكل التي يبلغ ارتفاعها 132 مترا، والتي كانت تضم أكبر أبراج للتشغيل في العالم عند إنشائها لأول مرة في غرب كنتاكي، وتعمل السلطات حاليا على تهيئة الأرض للاستخدامات