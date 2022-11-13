بقوة 5 درجات.. زلزال يضرب المياه قبالة تايوان

وبحسب المركز الصيني لشبكات الزلازل، رُصد مركز الزلزال عند خط العرض 22.44 درجة شمالا وخط الطول 121.10 درجة شرقا.وأشار المركز الصيني لشبكات الزلازل، إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.ولم يتم الإبلاغ عن أضرار مادية أو بشرية حتى الآن.