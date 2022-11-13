تفاصيل جديدة تخص انفجار إسطنبول

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الأحد، أن الانفجار الذي وقع في اسطنبول "هجوما إرهابيا" ارتكبته امرأة نفذته معطيات أولية.

وقال أوقطاي: "نقدر أن هذا عمل إرهابي قام فيه المهاجم الذي نعتقد أنه امرأة بتفجير قنبلة، وسط اسطنبول".



ووفقا له، فإن عدد المصابين في انفجار اسطنبول ارتفع إلى 81، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وشهدت مدينة إسطنبول في وقت سابق من اليوم الأحد، انفجارا في منطقة تقسيم، أوقع العشرات بين قتيل ومصاب.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مقتل وإصابة 59 شخصاً في انفجار إسطنبول، فيما وصف الحادث بـ"الهجوم الدنيء".