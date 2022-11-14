الحرس الثوري: سنواصل هجماتنا على العراق حتى تنفيذ حكومته لتعهدات إيران

وذكر الحرس في بيان إنه "بعد الجولة الأولى من الهجمات، زار عدد من مسؤولي حكومة الإقليم والحكومة المركزية العراقية إيران وعقدوا اجتماعات مع وزير الخارجية، وطلبوا وقتا لتنفيذ مطالب الجمهورية الإسلامية، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبلهم".وشدد على "أننا سنواصل هجماتنا حتى تنفيذ الحكومة المركزية في العراق وحكومة الإقليم تعهداتها وتلبية مطالب الجمهورية الإسلامية، بنزع سلاح الجماعات الانفصالية والإرهابية"، مبينا أنه "في عملية اليوم استهدفنا مقرات لم تكن قريبة من بيوت المواطنين".وأوضح أنه "في الجولة الماضية تم قصف بعض الأماكن، لكن الإرهابيين استقروا فيها مرة أخرى، واستهدفناهم هذه المرة بالصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية والهجومية، كما استهدفنا مقراتهم على طول الحدود بالمدفعية".وتابع البيان: "منطقة تسمى بكرجو في السليمانية هي إحدى المناطق التي أعادوا تموضعهم فيها بعد أن دمرنا مقراتهم، هذه منطقة يتواجد فيها السكان العاديون أيضا. على أهالي بكرجو نبذ هؤلاء الإرهابيين لضمان أمنهم".