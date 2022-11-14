تايوان تكشف موقفها تجاه المواجهات العسكرية مع الصين

وقالت الرئاسة في بيان :"يتزامن مع قمة العشرين المرتقب عقدها غدا في منتج بالي الإندونيسي، إن "حفظ السلام والاستقرار في مضيق تايوان مسؤولية مشتركة بيننا وبين الصين".وجاءت رسالة تايوان بعد تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن "الولايات المتحدة ليست في حرب باردة مع الصين"، وذلك على هامش قمة جمعته مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، واستمرت 3 ساعات، قبيل قمة العشرين في إندونيسيا".وفي شهر أغسطس/آب الماضي، زارت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي تايوان، في خطوة أثارت غضب الصين وتسببت في توتر العلاقات بين بكين وواشنطن.وردت بكين على زيارة بيلوسي بمناورات عسكرية كبيرة، وعبرت مضيق الخط الأوسط، وهو ما قابلته تايوان بتدريبات على اقتحام محتمل للجزيرة، أعقبها إعلان بكين تنظيم مناورات منتظمة في مضيق تايوان.وتعيش جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي حالة توتر مع بكين، التي تتمسك بالسيادة عليها، وفق مبدأ الصين الموحدة.