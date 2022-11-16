"تحمل قنابل".. طائرة مسيرة تستهدف ناقلة نفط بخليج عمان

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي تيموثي هوكينز لرويترز إن الأسطول على علم بحادث تعرضت له اليوم الأربعاء سفينة تجارية في خليج عُمان.وقال مراسل لوكالة أسوشيتد برس على تويتر، الأربعاء، نقلا عن مسؤول دفاعي إن ناقة نفط أصيبت في هجوم بتفجير طائرة مسيرة قبالة ساحل عُمان.وأفاد المصدر أن المسيرة التي أصابت ناقلة النفط "باسيفيك زيركون"، التي ترفع العلم الليبيري وتديرها شركة "إسترن باسيفك شيبينغ" ومقرها سنغافورة، كانت تحمل قنابل.وقال المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط إن الهجوم وقع قبالة سواحل عمان، مشترطا تكتم هويته لأنه غير مخول بمناقشة الهجوم علنا.وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية بريطانية تراقب انشطة الشحن في المنطقة، للاسوشيتدبرس ”ندرك حدوث الواقعة ويتم التحقيق فيها حاليا”.