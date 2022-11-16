خاصة ايران.. إسرائيل وامريكا تطوران قدرات مشتركة ضد تهديدات الشرق الأوسط

وخلال لقائه قائد القيادة المركزية (CENTCOM) في الجيش الأمريكي، الجنرال مايكل كوريلا، الذي يقوم بزيارة إلى إسرائيل للمرة الرابعة منذ توليه هذا المنصب في شهر أبريل 2022، قال كوخافي: "أود أن أعبر عن بالغ تقديري للتعاون الوثيق مع الجيش الأمريكي. إن التزامنا المتبادل يجد تعبيره كل أسبوع".وأكد كوخافي: "أننا نعمل معا على كافة الجبهات بهدف لملمة المعلومات الاستخبارية وإحباط التهديدات، والاستعداد للتعامل مع سيناريوهات متنوعة، في إطار ساحة واحدة أو ساحات متعددة"، مضيفا: "نحن نتدرب ونطور القدرات العسكرية المشتركة بشكل متسارع أمام التهديدات الناشئة في الشرق الأوسط، وبشكل خاص ضد إيران".وحسب الجيش الإسرائيلي، بدأت زيارة الجنرال كوريلا بجولة في موقع رأس الناقورة على الحدود الشمالية مع لبنان، برفقة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، الميجر جنرال أوري غوردين، الذي "استعرض تحديات الجبهة اللبنانية، وتصرفات حزب الله كمنظمة إرهابية، والاستغلال السخيف للمواطنين اللبنانيين، والأهمية الاستراتيجية الكامنة في الحفاظ على الأمن على الحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية".