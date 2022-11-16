يشمل 19 دولة.. توقع أوروبي بحدوث ركود لهذا السبب

واعتبر البنك المركزي الأوروبي في بيان، إن "ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم على خلفية حرب أوكرانيا زادت من مخاطر الخسائر المصرفية والاضطرابات بالأسواق المالية".

وكان رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أعرب، قبل أيام، عن قلقه إزاء ركود سيعرفه الاقتصاد العالمي خلال عام 2023 في ظل الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وتباطؤ العديد من اقتصادات الدول.