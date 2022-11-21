اسبانيا تكشف حجم المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا

وقال سانشيزخلال اجتماع للجمعية البرلمانية للناتو: "قدمنا دعما عسكريا كبيرا ودافعنا عن حق أوكرانيا المشروع في الدفاع عن استقلالها ووحدة أراضيها . ولهذا السبب ساهمت إسبانيا بنحو 270 مليون يورو لصندوق السلام الأوروبي الخاص بتقديم العتاد العسكري لأوكرانيا، في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي ".وأشار سانشيز إلى أنه "منذ بداية النزاع، أرسلت إسبانيا كمية كبيرة من المعدات العسكرية وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات والمولدات والسيارات إلى أوكرانيا. كما تشارك حكومة المملكة بنشاط في برامج تدريب العسكريين الأوكرانيين".وبين رئيس الوزراء الإسباني، إنه "في إطار هذه المبادرة، تخطط إسبانيا لفتح مركز تدريب في مدينة توليدو بحلول نهاية هذا الشهر".وتابع: "إسبانيا منحت أوكرانيا أكبر حزمة مساعدات أرسلتها دولة واحدة على الإطلاق، بقيمة 38 مليون يورو. وقد قبلنا أكثر من 135 ألف مواطن من أوكرانيا في إطار برنامج الحماية المؤقتة، وهناك حوالي 35 ألف قاصر في المدارس".في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن "الحكومة الإسبانية مستعدة لتدريب 400 عسكري كجزء من مهمة تدريب الاتحاد الأوروبي للجيش الأوكراني".