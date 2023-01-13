مصر توجه رسالة الى إيلون ماسك

وذكت وسائل اعلام مصرية انه "دعت المشاط ماسك لزيارة مصر والتعرف على أسرار الحضارة المصرية القديمة، بالمتحف المصري الكبير".وشارك الملياردير إيلون ماسك شريط فيديو لمعبد دندرة بمدينة قنا، مبديا إعجابه بالمصريين القدماء وما قدموه من حضارة للعالم، وتفاعلت المشاط، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، مع انبهار رجل الأعمال العالمي الشهير بحضارة مصر القديمة.وردت المشاط، على حسابها الخاص بـ"تويتر" على ماسك: "شاركنا في معرفة أسرار الحضارة المصرية لتطلع على كثير من القصص التي لم تُرو بزيارة المتحف المصري الكبير، والذي يضم المجموعة الكاملة لآثار وكنوز الملك توت عنخ أمون، التي لم تُشاهَد من قبل، ستكون تجربة متفردة واستثنائية، مختتمة ردها بقولها: مصر ترحب بك".جدير بالذكر أن المشاط كانت قد ردت على تغريدة لماسك عام 2020، حيث صرح رئيس شركة سبيس إكس، المتخصصة في تقنيات استكشاف الفضاء، بأنه من مؤيدي نظرية أن مخلوقات فضائية شاركت في جهود البناء الضخمة للأهرامات؛ وهو ما دفع المشاط لدعوته لزيارة البلاد.