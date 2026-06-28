مسلحون يطلقون النار على قوة إسرائيلية داخل سوريا

قالت "القناة 12" العبرية، الاثنين، إن مسلحين أطلقوا النار باتجاه قوة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تعمل في المنطقة الأمنية داخل الأراضي السورية.

وأفادت القناة العبرية بأنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية. الى ذلك قات وكالة الانباء السورية (سانا)، إن "مروحيات إسرائيلية تستهدف قرية عابدين بدرعا تزامنا مع قصف مدفعي". وفي وقت سابق، توغلت قوة إسرائيلية في قرية عابدين بريف درعا الغربي، ونصبت حاجزين على الطريق المؤدي إلى قرية جملة.