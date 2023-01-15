لتأمين مستقبل كييف.. بريطانيا تعلن أرسال 14 دبابة "تشالنجر2" لأوكرانيا

وذكر متحدث باسم الحكومة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت "يرى رئيس الوزراء أن حرباً طويلة وجامدة لن تخدم سوى أهداف روسيا".وقال: "لهذا السبب سيتحدث هو والوزراء إلى حلفائنا في جميع أنحاء العالم في الأيام والأسابيع المقبلة لتكثيف الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتأمين مستقبل أفضل لأوكرانيا".وأضاف: "سنقوم بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات والمدفعية في الأيام المقبلة".