التعليم البريطانية: المراهقون في سن الـ16 يمكنهم اتخاذ قرار تغيير جنسهم

وقالت الوزيرة في مقابلة مع قناة "Sky News": "لا أنا لا اعتقد ذلك في الحقيقة. لقد عملت في السادسة عشرة من عمري، ودفعت الضرائب في السادسة عشرة من عمري، ويمكنني أن أقرر بنفسي في السادسة عشرة".وشددت الوزيرة على أنها "تتفهم قرار الحكومة بعرقلة مشروع القانون الذي اقترحته اسكتلندا، حيث لا يمكن أن يكون للبلاد تشريعان "متنافسان محتملان".وفقا لها، لا يجوز أن يكون التشريعات، أي "عدم وضوح فيما يتعلق بالاعتراف بالنوع الاجتماعي والجنس".ونوهت الوزيرة بأن "هذا الموضوع ليس بالأمر السهل، لأنه يجب الالتزام بالتوازن بين دعم الأطفال وضمان تدريس مادة في المدرسة تتناسب مع أعمارهم".ويوم أمس، قررت الحكومة البريطانية منع مشروع قانون في اسكتلندا، يسمح المواطنين بالتقدم بطلب تغيير قانوني للجنس اعتبارا من سن 16 عاما.