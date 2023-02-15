إيران تتخذ إجراءً يخص أرصدتها الأجنبية في العراق

وفي تقرير له، أفاد الموقع الإعلامي للبنك المركزي والمصارف الايرانية "ايبنا" اليوم الأربعاء، أنه تم عقد صفقات بيع بقيمة 300 مليون يورو عبر منصة " نيما "الالكترونية يوم أمس (مخصصة لبيع المصدرين حوالاتهم من النقد الأجنبي).وأشار إلى أنّه اليوم أيضا تم طرح 100 مليون يورو عبر المنصّة المذكورة، حيث تم عقد صفقات بقيمة 28 مليون يورو للشركات الخاصة، وبقية المبلغ قيد المراحل النهائية من البيع.وأضاف "ايبنا" أن طرح الأرصدة الإيرانية الموجودة بالعراق سيتواصل في الأيام المقبلة، وأن التجار سيتمكنون عبر هذه الانفراجة من تسريع وتيرة العمليات التجارية والمصرفية عبر تلك الأرصدة فضلا عن تغطية واردات السلع الأساسية بشكل سريع ومناسب.