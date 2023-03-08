الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه في "تويتر"، إن "دبابات إسرائيلية قصفت الموقع".وأضاف أنه "جرى تفجير عبوة ناسفة بالقرب من قوة عسكرية في المنطقة الأمنية على حدود قطاع غزة"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات".من جانبها، أفادت صحيفة (جيروزاليم بوست) أن "الجيش الإسرائيلي نفذ القصف ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة فجر اليوم".يأتي ذلك وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية، فقد داهمت القوات الإسرائيلية مخيما للاجئين في مدينة جنين بالضفة الغربية أمس الثلاثاء فقتلت ستة مسلحين فلسطينيين على الأقل من بينهم مسلح من حركة (حماس) يُشتبه بضلوعه في مقتل شقيقين بالرصاص في مستوطنة يهودية قرب قرية حوارة الأسبوع الماضي.