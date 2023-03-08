عقوبات أمريكية جديدة تطال إيران

وذكرت الوزارة، في بيان "يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على مسؤولين وكيانات مرتبطة بالنظام الإيراني".وشملت العقوبات، وفق البيان، "اثنين من كبار المسؤولين في السجون الإيرانية المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات، وأيضا قائد بارز بالجيش الإيراني وآخر رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى مسؤول إيراني كان محوريا في جهود النظام لمنع الوصول إلى الإنترنت".كما شملت "ثلاث شركات إيرانية وقيادتها لتمكينها من القمع العنيف من قبل قوات إنفاذ القانون الإيرانية للمتظاهرين السلميين، بما في ذلك ضد النساء والفتيات".