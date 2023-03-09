اسرائيل تعلق بشأن حصول ايران على نووي: انها مخطئة

وقال نتنياهو في تصريحات إعلامية: "لقد انتهيت لتوي من اجتماع هام وشامل مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن".وأضاف: "أنا أقدر كثيرا ملاحظاته نيابة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وأيضا نيابة عن الرئيس، ركز حديثنا في المقام الأول على جهودنا المشتركة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".وتابع: "إذا كان أي شخص في طهران يعتقد أن إيران يمكن أن تحقق تقدمًا دون عوائق نحو الأسلحة النووية، فهو مخطئ".واتم : "لقد لاحظت تغييرا في النهج تجاه إيران في الأشهر الأخيرة، في كل من الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية، وفي الغرب بشكل عام".واوضح: "أرى حاجة والتزاما لمحاولة تعزيز نهج أكثر حزما مع إيران، بالطبع، سيكون هذا محور لقائي مع رئيس الوزراء الإيطالي تمامًا كما كان في قلب لقائي مع الرئيس ماكرون".وأشار إلى أنه يعتزم إجراء "محادثات مماثلة مع القادة الأوروبيين الرئيسيين في المستقبل القريب".