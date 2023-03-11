المخابرات الامريكية: بوتين متفرغ لأوكرانيا وقادر على إرهاق الغربيين

وقال بيرنز في جلسة استماع للجنة المخابرات بمجلس النواب: "يتخذ بوتين نظرة بعيدة المدى إلى حد كبير".واضاف: "أعتقد أنه يضاعف من طاقته. أعتقد أنه مقتنع بأنه يمكن أن يخصص لها الوقت، وأنه يستطيع سحق الأوكرانيين من خلال حرب الاستنزاف هذه، ويمكنه إرهاق المؤيدين الغربيين لأوكرانيا".واوضح رئيس وكالة المخابرات المركزية، وهو سفير أميركي سابق في روسيا: "إن بوتين مقتنع أيضًا أن أوكرانيا تهمه أكثر من اهتمامنا.. لذلك، أعتقد أن هذا التحدي".وفي تقريره السنوي عن التهديدات العالمية، كتب مكتب مدير المخابرات الوطنية أن "روسيا على الأرجح لن تكون قادرة على تحقيق مكاسب إقليمية كبيرة في أوكرانيا هذا العام، وستتعرض لضغوط شديدة للاستيلاء على منطقة دونباس بأكملها في شرق البلاد".وذكر التقرير أن "الجيش الروسي واجه وسيظل يواجه قضايا الاستنزاف ونقص الأفراد والتحديات المعنوية التي جعلت قواته عرضة للهجمات المضادة الأوكرانية".