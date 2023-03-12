هزة أرضية جديدة تضرب تركيا

السومرية نيوز - دوليات



أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية جنوب البلاد.

وذكرت إدارة الكوارث التركية في بيان مقتضب أنه "تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات في أضنة جنوب البلاد".

