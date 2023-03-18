لمدة 120 يوما.. تركيا تعلن تمديد اتفاق الحبوب في البحر الاسود

وقال أردوغان في كلمة ألقاها في مدينة جناق قلعة في غرب البلاد "كان من المقرر انتهاء اتفاق ممر الحبوب اليوم. ونتيجة لمحادثاتنا مع الجانبين، جرى الاتفاق على تمديد هذا الاتفاق".واكد وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف أن "الاتفاق مدد 120 يومًا".وكانت الأمم المتحدة وتركيا قد توسطتا في الاتفاق مع روسيا وأوكرانيا في يوليو/تموز وتم تجديده لمدة 120 يوما أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني لمكافحة أزمة الغذاء العالمية التي أججها جزئيا اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 وحصار الموانئ المطلة على البحر الأسود.وسبق أن دعت روسيا إلى "تمديد الاتفاق 60 يوما فقط أي نصف فترة التجديد السابقة بينما أصرت أوكرانيا على تمديده 120 يوما".وكتب كوبراكوف على تويتر "تم تمديد اتفاق (مبادرة حبوب البحر الأسود) 120 يوما".وأضاف "نشكر (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) جوتيريش والأمم المتحدة والرئيس أردوغان والوزير خلوصي أكار (وزير الدفاع التركي) وجميع شركائنا لالتزامهم بالاتفاقيات".