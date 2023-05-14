تركيا.. نتائج انتخابات الرئاسة بعد فرز 95% من الأصوات

وبعد فرز 95.4% من الأصوات، أوضحت قناة "تي آر تي" الحكومية التركية، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا جاءت كالآتي:رجب طيب أردوغان: 49.76%محرم إنجه (منسحب): 0.46%كمال كليشدار أوغلو: 44.49%سنان أوغان: 5.30%.وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد بلا مشاكل.جاء ذلك في بيان الأحد عقب اكتمال عملية التصويت في عموم تركيا، مع حلول الساعة 17:00 عصر الأحد بالتوقيت المحلي.وقالت مصادر عن المعارضة التركية بحسب وكالة "تاس" الروسية أنه: "وفقا للمعلومات الأولية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 93.6% على الصعيدين الرئاسي والبرلماني، وهذا رقم قياسي".ولم تصرح لجنة الانتخابات التركية المركزية عن بيانات بشأن نسبة المشاركة.