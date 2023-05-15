بولندا تعلن تسلمها قاذفات صواريخ لمنظومة "هيمارس" الامريكية

وقال وزير الداع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، خلال مراسم التليسم: "اليوم نستلم أول منظومات هيمارس في الجيش البولندي".وأوضح أنه "سيتم تسليم أول دفعة من منظومات "هيمارس" إلى لواء المدفعية الأول من الفرقة الميكانيكية 16 المتمركزة في شمال شرق البلاد".وقال الوزير: "مهمتها ستكون احتواء المعتدي على الجناح الشرقي للناتو".وفي عام 2019 اشترت بولندا 20 منظومة من طراز "هيمارس" مع 18 منصة إطلاق ومنصتي تدريب بقيمة 414 مليون دولار.وفي فبراير الماضي أعربت بولندا عن رغبتها في شراء 500 منظومة أخرى من هذا الطراز.