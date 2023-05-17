أردوغان: سياسة تركيا الخارجية لن تتغير.. سنواصل "معانقة" الجميع

وقال أردوغان في مقابلة مع قناتي "سي إن إن ترك" و"كانال دي" بثت الثلاثاء: أنه "يعتزم الحفاظ على نفس السياسة في العلاقات مع روسيا والدول الأخرى كما كان من قبل..لن أتحدى روسيا كما فعل حزب الشعب الجمهوري وكنا على تواصل مع روسيا وأميركا والصين والغرب وسأستمر على هذا النهج من الآن فصاعداً"، بحسب قوله.وأضاف زعيم "تحالف الشعب": "حتى الآن، حافظنا على سياسة (العناق) مع جميع البلدان، مع الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأميركية والصين وجميع الدول الغربية.. وقد حافظنا على اتصالات مستمرة".وتابع أردوغان "بصفتي رئيساً لتركيا، لا يمكنني تحمل الإهانة والغضب.. لقد التقيت بالجميع بأفضل طريقة ممكنة وسأواصل القيام بذلك لأنه يفيد البلاد.. عندما تغض الطرف عن بلد ما تخسر"، وفق تعبيره.وكشف الرئيس التركي، على أنه يعتزم زيارة بعض المناطق التي ضربها الزلزال الذي وقع في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي، في نهاية الأسبوع الجاري، قائلا إن زعيم حزب "الحركة القومية"، دولت باهتشلي، أبدى استعداده لمرافقته.وشدد أردوغان على أنه "سينفذ الوعود الانتخابية كافة، الواحد تلو الآخر بعد أن نحصل على التفويض من الشعب، بعد 28 مايو/أيار"، في إشارة لموعد الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية.