رئيسي وبوتين يوقعان اتفاقية لتشييد سكة حديدية تربط ميناء روسي بمدينة إيرانية



السومرية نيوز - دوليات



وقعت إيران وروسيا، اليوم الأربعاء، اتفاقية للتعاون المشترك تتضمن بناء سكة حديدية تربط ميناء آستارا بمدينة رشت في شمال إيران.





وتعتبر الخطوة هامة في مجال استكمال مشروع النقل الدولي الاستراتيجي "شمال – جنوب".



وشارك في مراسم توقيع الاتفاقية عبر تقنية الفيديو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.وتعتبر الخطوة هامة في مجال استكمال مشروع النقل الدولي الاستراتيجي "شمال – جنوب".