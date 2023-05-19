اليمن يضع آماله على تفاهمات إيران والسعودية: لعلها تنهي الأزمة

وقال العليمي، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة، "نثمن الجهود العربية في دعم إقامة مؤسسات الدولة اليمنية ورفض التدخل الخارجي".وأضاف: "شعبنا يعاني من ويلات الحرب والمليشيات الحوثية تواصل منع وصول السفن لموانئنا".ولفت إلى أن "المليشيات الحوثية تواصل تهديد أمن دول الجوار باستخدام المسيرات والصواريخ".وتابع العليمي، "نأمل من أشقائنا في تحالف دعم الشرعية العمل على وقف انتهاكات المليشيات، وأن تنعكس التفاهمات بين السعودية وإيران إيجاباً على اليمن".