أورسولا تدعو الاتحاد الأوروبي لتشديد سياسته تجاه الصين

وفي لقاء أجرته مع قناة ZDF التلفزيونية، أقرت فون دير لاين بأن "لدى دول الاتحاد مواقف متباينة تنطلق من مصالحها، فيما يخص العلاقة مع الصين"، وأكدت أن "الجميع متحدون على ضرورة تشديد السياسة تجاه بكين، ذلك لأن الصين تغيرت كثيرا عما قبل".ولفتت إلى أن "الأسابيع والأشهر القليلة الماضية شهدت نقاشات جادة حول هذه المسألة، وقد بدأت تتشكل أكثر فأكثر استراتيجية مشتركة، والاتحاد الأوروبي يتجه لإتباعها".وأوضحت، ان "هذه العملية لم تكتمل بعد، لكنها تنطوي على دراسة مجالات العلاقة مع الصين التي تنطوي على مزايا ولكنها في الوقت نفسه محفوفة بالمخاطر، وهنا يتوجب علينا أن ننظر للحقائق بنظرة فاحصة".في 18 مايو، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر في سياسته تجاه الصين لثلاثة أسباب: "التغييرات داخل الصين، باتجاه زيادة النزعة القومية"، و"زيادة حدة التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين" و"تنامي الدور الصيني كلاعب رئيسي في القضايا الإقليمية والعالمية".