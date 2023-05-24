مايكروسوفت تتحدث عن نشاط إلكتروني ضار وخفي في أمريكا

كشفت شركة مايكروسوفت، الأربعاء، عن نشاط إلكتروني ضار وخفي في أمريكا.

وتحدثت مايكروسوفت بحسب "سكاي نيوز عربية"، عن "نشاط إلكتروني ضار وخفي برعاية الصين يستهدف تعطيل البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة". والصراع الأمريكى الصيني صار يتضح أكثر فأكثر فى العديد من مناطق الكرة الأرضية خصوصا فى المنطقة العربية والقارة الإفريقية.