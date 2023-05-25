انتخابات تركيا.. حزب الشعوب الديمقراطي يؤكد مواصلة دعمه لكليجدار أوغلو

وأثار المرشح العلماني كمال كليجدار أوغلو انزعاج مؤيديه الأكراد اليساريين بتقربه من الناخبين القوميين بعد خسارته أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في الدورة الأولى في 14 أيار/ مايو.وقدَّم كليجدار أوغلو أفضل أداء للمعارضة في عهد أردوغان الممتد لعقدين فيما اعتبرت أهم انتخابات تشهدها تركيا في حقبة ما بعد السلطنة العثمانية.وقالت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي بيرفين بولدان، إن "الإحجام عن التصويت من شأنه فقط أن يساعد أردوغان بنيل ولاية ثانية من 5 سنوات".غير أن المرشح، البالغ من العمر 74 عامًا، يخوض الدورة الثانية للانتخابات متأخرًا عن الرئيس المنتهية ولايته بنحو 5 نقاط.وأبدى حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وحلفاؤه الخضر، ثالث أكبر كتلة انتخابية في البرلمان الجديد، حذرًا بشكل خاص عندما ضم كليجدار أوغلو جهوده إلى مجموعة هامشية من اليمين القومي المتطرف هذا الأسبوع.وسعى كليجدار أوغلو - دون جدوى- إلى نيل دعم سنان أوغان، القومي المتطرف الذي حل ثالثًا بفارق كبير في الاقتراع الرئاسي وأعلن تأييده لأردوغان، الإثنين الفائت.وذكرت وسائل إعلام تركية أن "عددًا من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي أرادوا الدعوة إلى مقاطعة الدورة الثانية احتجاجًا على أساليب كليجدار أوغلو".بدأ كليجدار أوغلو في التعهد بمحاربة "الإرهاب"، وهي عبارة تركية تشير إلى "جماعات كردية تخوض معارك دامية من أجل حكم ذاتي منذ الثمانينيات".