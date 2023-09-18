الجيش المصري يعلن مقتل وإصابة 9 من قواته

أعلنت القوات المسلحة المصرية مقتل وإصابة 9 من قوات الجيش المصري فى إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة.



وقال بيان المتحدث العسكري المصري: "في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث إنقلاب مفاجئ".

وأضاف البيان أن الحادث "أدى إلى إستشهاد وإصابة عدد (9) من الضباط والدرجات الأخرى".