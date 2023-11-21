بن سلمان يدعو جميع الدول لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

وقال بن سلمان في كلمته خلال قمة دول بريكس الافتراضية لبحث الأوضاع في غزة: "قمة دول بريكس تعقد في وقت عصيب يمر به قطاع غزة"، مضيفاً: "نجدد رفضنا القاطع للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة".وطالب الأمير محمد بن سلمان "بإدخال المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة، كما طالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".وشدد على أن "غزة تشهد "جرائم وحشية" في حق المدنيين والأبرياء والمنشآت الصحية ودور العبادة، وإن هذا يتطلب جهداً جماعياً "لوقف هذه الكارثة الإنسانية". ودعا "لجهود جماعية لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة"، مؤكداً "ضرورة توفير ممرات إنسانية في غزة".وقال إن "موقف المملكة الثابت والراسخ هو ألا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال القرارات المتعلقة بحل الدولتين لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967". كما شدد الأمير محمد بن سلمان على رفض المملكة للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة".وشارك في القمة الافتراضية للبريكس اليوم قادة السعودية والإمارات ومصر والصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا والأرجنتين وإثيوبيا وإيران، بالإضافة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.