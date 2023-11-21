الكشف عن إصابة 10 جنود أمريكيين في العراق

كشف مسؤول أمريكي، الثلاثاء، عن إصابة 10 جنود بهجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في العراق.



وقال المسؤول بحسب "الجزيرة نت"، إن "10 جنود أصيبوا بجراح أمس الاثنين، في هجوم صاروخي استهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد بالعراق".

وتتعرض القوات الأمريكية في العراق وسوريا، بين فترة وأخرى الى هجمات صاروخية ازدادت بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس ضد اسرائيل.