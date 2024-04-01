هيئة بريطانية تعلن عن حادث قرب ساحل الحديدة

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها "تلقت تقريرا عن حادث على بعد 150 ميلا بحريا شمال غربي مدينة الحديدة اليمنية".

وأضافت أن "السلطات تحقق في الأمر".

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثيين التي تقول إن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.