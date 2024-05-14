العراقيون يغزون الجامعات الإيرانية.. 90% من الطلاب الأجانب في إيران من هذه الدول

وقال نائب وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني هاشم داداشبور: "حوالي 90٪ من الطلاب الدوليين الذين يدرسون في إيران هم من أفغانستان والعراق".وأضاف رئيس منظمة شؤون الطلاب، مشيرا إلى أننا يجب أن نقبل الاختلافات الثقافية بين البلدان: "كل طالب يدخل إيران من أي بلد سيكون حاضرا في هذا البلد مع حالات وثقافات خاصة ببلده".وشدد: نحن بحاجة إلى خلق أكبر عدد ممكن من القدرات لاستيعابهم أكبر عدد من الطلاب الأجانب من مختلف البلدان.وأضاف: "اللغة الفارسية هي لغة التواصل، وحسب قرارات المجلس الأعلى للثورة الثقافية يمكن للطالب الأجنبي الاستفادة من لغة ثانية بالإضافة إلى اللغة الفارسية؛ لذلك ، يجب أن نستخدم إمكانيات الجامعات لتدريس اللغة الفارسية".