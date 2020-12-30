نائب رئيس البرلمان يطالب بالغاء عقد تجهيز مركبات للمجلس "وثيقة"

طالب النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاربعاء، بالغاء عقد تجهيز مركبات لمجلس النواب والذي تم التعاقد عليها مع وزارة التجارة.

وجاء ذلك بحسب الكعبي نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد ولعد الحاجة الى مركبات.



