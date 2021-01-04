الغانمي: على القادة التحلي بثقافة المواقف الحاسمة واعلان نتائج التحقيق بحادثة مطار بغداد



أكد عضو تجمع المفكرين والأكاديميين العراقيين المستقلين مثنى الغانمي، الاثنين، ضرورة أخذ الدروس والعبر من تضحيات وشجاعة شهداء قادة النصر دون الالتفات الى المصالح الحزبية والشخصية، مبينا أهمية تحلي السياسيين بالشجاعة امام التحديات التي تواجه البلاد.





وقال الغانمي، "يجب أخذ الدروس والعبر من تضحيات وشجاعة شهداء قادة النصر دون الالتفات الى المصالح الحزبية والشخصية، مبينا أهمية تحلي السياسيين بالشجاعة امام التحديات التي تواجه البلاد".



واضاف الغانمي أن "ما يمر به العراق والمنطقة من متغيرات ومنعطفات سياسية واستراتيجية تفرض على قادة البلد الالتزام بثقافة المواقف الحاسمة غير المتذبذبة حيال المطالبة بخروج القوات الامريكية واعلان نتائج التحقيق بجريمة مطار بغداد".